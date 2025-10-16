Vineri, în etapa 4 din Cupa României • CSM Știința Baia Mare – Universitatea ELBI Cluj-Napoca

Vineri, 17 octombrie, începând cu ora 12.00, Arena Zimbrilor va găzdui restanța dintre CSM Știința Baia Mare și Universitatea ELBI Cluj-Napoca, contând pentru etapa 4 din Cupa României.

Universitatea Cluj-Napoca mai are de disputat o restanță, cea din deplasare cu Steaua București, stabilită pentru 25 octombrie.

Cu doar o victorie în trei meciuri în Cupa României, campioana are nevoie de o izbândă cu punct bonus pentru a urca temporar pe locul secund, care dă posibilitatea disputării semifinalei pe teren propriu. Calculele nu se opresc aici și este nevoie și de o victorie în ultima rundă, la Timișoara, cu care probabil ne vom afla la egalitate de puncte la ora disputării acelui derby. Steaua are însă și ea șanse la poziția secundă. Are de jucat restanța cu Universitatea Cluj, iar în ultima rundă dispută derbyul bucureștean cu Dinamo, cu liderul în postura de echipă gazdă. Un eventual insucces al steliștilor ar rezolva una dintre ecuații și atunci ar rămâne în cursă Timișoara și Baia Mare, care își vor disputa supremația pentru jucarea semifinalei în propriul fief în ultima rundă de Cupa României. Cam acestea ar fi calculele pentru avantajul din semifinale pentru cele trei cluburi, calcule care sperăm să avantajeze în cele din urmă campioana en-titre.

În Cupa României mai este de jucat o singură etapă, în 1 noiembrie, după care sunt programate semifinalele.