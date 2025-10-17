Activități pentru ca elevii să cunoască riscurile din mediul online

În contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei și a utilizării zilnice a mediului online de către tineri, prevenirea criminalității informatice devine o prioritate esențială pentru siguranța elevilor. Parteneriatul dintre Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Maramureș reprezintă un exemplu concret de colaborare interinstituțională în sprijinul comunității școlare.

Prin acest parteneriat, se urmărește nu doar informarea elevilor despre riscurile din mediul online – precum hărțuirea cibernetică, fraudele informatice sau expunerea necorespunzătoare pe rețelele sociale -, ci și dezvoltarea gândirii critice, a responsabilității digitale și a comportamentelor sigure în spațiul virtual.

Activitățile derulate în cadrul acestui parteneriat vor continua și în acest an școlar prin proiectul județean de prevenire a criminalității informatice „Internetul și influențele lui”. Instituția parteneră, inițiatoarea proiectului, propune sesiuni educative, ateliere de prevenire și campanii de conștientizare ce consolidează legătura dintre școală, familie și comunitate, creând un climat de încredere și protecție pentru copii și adolescenți.