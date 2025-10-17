Baia Mare nu renunță la evenimentele de iarnă, în ciuda deciziei Guvernului

Deși Executivul a interzis administrațiilor locale organizarea de evenimente publice până la finele anului, Primăria Baia Mare nu se lasă și va organiza manifestări ocazionate de sărbătorile de iarnă.

Administrația locală caută de pe acum soluții la toate problemele ce ar putea încurca organizarea manifestărilor de iarnă în orașul nostru: „Baia Mare va celebra sărbătorile de iarnă așa cum se cuvine, cu tradiții, târguri de Crăciun, evenimente pentru toate vârstele, concerte de colinde și tot ceea ce aduce farmec celei mai frumoase perioade din an! Vreau, în primul rând, să mă fac înțeles: am fost și voi fi mereu un susținător al ges­tionării responsabile a banilor publici. Asta nu înseamnă că trebuie să le interzicem cetă­țenilor până și cele mai mici bucurii. Ediția de anul acesta a Sărbătorii Castanelor este cel mai bun exemplu. Am demonstrat că putem să facem lucrurile și altfel, să fim chibzuiți și, în același timp, să le oferim băimărenilor un festival pe măsura așteptărilor. Am reușit ceea ce puțini au crezut, să organizăm prima ediție a sărbătorii orașului fără niciun leu din bugetul local, exact așa cum am promis. Ba mai mult, am ieșit pe plus! Faptul că Guvernul a decis, pe ultima sută de metri, să interzică administrațiilor locale organizarea de evenimente până la finele anului nu ne va opri să le oferim băimărenilor, copiilor și bunicilor noștri un Crăciun așa cum merită. Vom organiza și în acest an Târgul de Crăciun și toate activitățile specifice acestei perioade. Vom găsi soluții pentru a o face corect, legal și transparent, fără să împovărăm bugetul local. Am demarat deja procedura de transparență publică pentru aprobarea taxelor și a documentației prin care comercianții, producătorii locali, meșteșugarii și toți cei interesați vor putea participa, prin licitație, la amenajarea și animarea celor două zone tradiționale ale Iernii Băimărene, Piața Libertății și Parcul Mara. Vom avea căsuțe din lemn, ateliere de artizanat, produse tradiționale, un parc de distracții, roată panoramică, carusele, două patinoare și concerte de colinde în fiecare weekend al lunii decembrie”, a explicat Doru Dăncuș, edilul municipiului Baia Mare.

De asemenea, alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, primarul caută deja soluții și pentru organizarea evenimentului „Crăciun în Satu de pe Deal”, dar și a altor manifestări dedicate băimărenilor și maramureșenilor în luna decembrie, precum: Ziua Națională a României, sosirea Moșului Nicolae și inclusiv un concert extraordinar de colinde susținut de emblematicul Ștefan Hrușcă. Nu în ultimul rând, se amintește și Revelionul Băimărenilor!