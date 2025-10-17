Clarificări privind calculul unor drepturi salariale pentru profesori

Ministerul Educației a transmis un răspuns oficial la adresa federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector în care se menționează că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”.

Oficialii Ministerului Educației precizează că nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025.

Potrivit legii, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază pentru personalul didactic de predare din învățământ, precum și pentru personalul didactic de conducere. „Prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018. Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază, ci includea și gradație de merit/ dirigenție/ învățământ special, după caz”.

În prezent, în urma acestor verificări efectuate de către Curtea de Conturi a României, „sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025, rezultând același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, cum de altfel este legal”, precizează Ministerul Educației.