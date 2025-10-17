CRONICA celor zece ani

Parcă a fost ieri! Într-o seară de primăvară, preotul Ioan Ardelean, parohul Bisericii cu hramul „Sfânta Parascheva” din Desești, mă invită la șezătoare spirituală. Discuții despre lume și sat. Din vorbă în vorbă, părintele mă roagă să închipui un text de cunoaștere a sfântului locaș, mai ales că biserica este în patrimoniul UNESCO. Nu știu ce scriere am compus în vremea când înfloresc pomii și gândurile sunt mai primenitoare. Îi propun, însă, părintelui Ardelean să scoatem pe piața satului o revistă. Spirit întreprinzător, cu viziunea zilei de mâine, părintele se luminează la față, semn că povestea are sorți de izbândă. Și a avut.

Am numit-o CRONICA SATULUI DESEȘTI, în semn de prețuire pentru dascălul satului, Vasile Fodoruț, care avea un manuscris cu acest nume, din care citea elevilor la școală despre viața satului. Am pus-o sub egida Asociației Culturale „Nichita Stănescu” și a Parohiei Ortodoxe Desești. Primul număr a apărut în luna august, 2016. Încă de la primul număr, de editarea revistei se ocupă Viorica Pârja, care, cu inspirație și pricepere profesională, a dat publicației nu doar o elegantă ținută grafică, ci a lărgit și cercul de colaboratori.

Revista nu are un orizont limitat doar la istoria și spiritul satului, ci găzduiește semnături ale unor personalități din țară și străinătate. Așa a devenit o reședință în care își dau întâlnire cei care abordează teme de interes pentru lumea rurală. Astfel, ne bucurăm de prestigioasa colaborare cu istoricul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Un vector principal a rămas universul satului Desești, coagulând și tineri din vatra așeză­rii. Chemarea lor spre paginile revistei și-a arătat, în parte, roadele. Cum pot fi reactualizate virtuțile arhaice ale satului decât prin scrisul și conștiința celor tineri? Să nu uite și să înțeleagă că în ei stă și temelia zilei de mâine. Că singura modalitate de dobândire a spiritului contemporan este descifrarea testamentului părinților.

Satul dispune de două efigii de prestigiu, care au devenit rezervoare de idei pentru revistă. Este vorba de Serile de Poezie de la Desești și Tabăra de Artă și Solidaritate. Prin aceste două porți au trecut nume de rezonanță ale literaturii și artelor plastice, care au cunoscut oameni și obiceiuri din sat, convertind prezența lor aici în texte memorabile, ori în picturi de referință. Ochiul magic al revistei este Cuvântul Pastoral al părintelui Ioan Ardelean. O antologie de texte liturgice, de înfăptuire și demnitate creștină. În cei 45 de ani de poezie la Desești, acum al 46-lea, s-au perindat pe Ulița Bisericii mulțime de scriitori din țară și străinătate. De la Nichita Stănescu, la Adam Pus­lojic, din Serbia, de la Horia Bădescu, la Moshe Itzaki, din Israel. Dicționarul scriitorilor care au trecut prin poarta satului este consistent.

Nici simezele satului nu s-au lăsat mai prejos. Au trecut mai bine de două decenii. Artiști de primă mână și-au muiat pensula în seninul cerului de pe Mara. Mă gândesc mai întâi la Horea Cucerzan. Sau la Liviu Suhar. Toate acestea și-au găsit ecoul în scris și în imagini. Și prin această revistă satul este pus pe harta țării, dar și al altor orizonturi. Fiindcă la Desești se întâmplă multe lucruri, se dezvoltă proiecte, care merită cunoscute. Scena inedită care mi-a rămas în minte s-a petrecut în fața bisericii, când enoriașii, ieșind de la liturghie, primeau în dar primul număr din Cronica satului Desești. Cu multe aspecte din memoria locului. Unii dintre ei se regăsesc în paginile ilustrate. Scena se repetă cu fiecare apariție. Deoarece primul gând cu care am plecat la drum la oamenii satului ne-am gândit. S-a făcut ca Deseștiul să devină, prin faptele lui spirituale, de rezonanță continentală. Uneori mai mare. Ne spune și poeta Ana Blandiana: „Când am ajuns pentru prima oară la Desești, numele satului era de mai mulți ani desenat cu aureolă pe harta vieții literare românești.” Ori Horia Bădescu: „La Desești, Dumnezeu umblă desculț prin frunzarele toamnei și le șoptește oamenilor la ureche poezii, fiindcă și Cel Preaînalt se sfiește în fața poeziei, adică a Lui-Însuși.”

Poetul imnic Ioan Alexandru, de la a cărui moarte s-au împlinit în toamna aceasta 25 de ani, îmi spunea pe laița bisericii din Desești: „Există o zonă în viața omului, o oază de pace și echilibru cea care îl introduce pe om spre el însuși, cum nu se întâmplă pe nicio altă cale decât cea a cuvântului ajuns la vârsta cântecului.” Am îmbrăcat cămașa liturgică având aproape clopotul Limbii Române. Este primul gest de acest fel în istoria așezării de la poalele muntelui Gutâi. Socotesc că prețuirea prezentului vine din trecut, de la ctitorii de loc sacru, de la viețuitorii evla­viei, pașnici și truditori de o tainică frumusețe. Datoria noastră, a slujitorilor cuvântului scris, este de a nu lăsa să se piardă perla de rouă a memoriei de la subțioara trandafirului. Așa nu vom apuca pe drumul ușor al efemerului.

Apoi, Limba Română, cu graiurile ei, trebuie apărată și prin scris, fiind tezaurul cel mai de preț al nostru. Mai ales în vremea aceasta, când este pândită din toate părțile. Din această pricină avem mereu nevoie de mari poeți. Că limba în aceste vremuri este mai degrabă lacrimă decât cer senin. Revista a fost născută din bucurie omenească, floarea de leac pentru astăzi și mâine. Amenințarea ruinei nu poate fi oprită decât prin zidire. Ceea ce face CRONICA SATULUI DESEȘTI în cei zece ani de când umblă prin lume, ca un felinar de grâu aprins. Că în contextul actual este potrivit să ne reamintim îndatoririle ce ne revin în lumea în care trăim.

Mulțumim celor care au fost alături de această iluminare izvorâtă într-o primăvară în casa unui preot de țară.