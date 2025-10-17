Două intersecții din centrul orașului, degrevate de ambuteiaje

După 2 luni de restricții, mulți nervi și zeci de minute petrecute în trafic, circulația a revenit la normal pe străzile Culturii și 22 Decembrie din Baia Mare. Însă nu pentru multă vreme.

Administratorul public al Municipiului Baia Mare, Horia Buhan, a explicat și de ce: „În sfârșit, constructorul a reușit să-și respecte termenul de finalizare a lucrărilor de înlocuire a conductei de apă potabilă și de reconstrucție a căminelor de vane pe acest tronson. A fost o lucrare deloc simplă, care a implicat și multe neprevăzute, dar care s-a încheiat cu bine. Noaptea de miercuri spre joi s-a asfaltat tronsonul afectat, apoi s-au badijonat rosturile, iar astăzi s-au refăcut marcajele rutiere. Totul va reveni la normal pentru o perioadă … nu tare lungă, pentru că lucrările de reabilitare ale Pieței Revoluției vor impune noi restricții și reconfigurări ale traficului pe străzile Gheorghe Șincai și 22 Decembrie, din data de 27.10.2025. Dar, vorba poetului, Carpe Diem (Trăiește Clipa), să învățăm să ne bucurăm și de lucrurile mărunte, poate banale, care ne fac ziua, inconștient, mai frumoasă”.