În Ocna Șugatag, al doilea program de dezvoltare a turismului prinde cheag!

Un proiect de modernizare a Ocnei pe baze turistice a adus drumuri, iluminat, piațete etc. A mers greu, dar e finalizat. Acum, ne spune primarul Ioan Oanea, a primit semnale de la ADR că și al doilea proiect, cel cu amenajarea lacului Gavril și a zonei de jos, a lacurilor, va intra la finanțare, la fel cu drumuri și alte cele. Vor fi 25 milioane lei la dispoziție și se face prin ordin al ministrului Dezvoltării. La fel, la Ocna se lucrează la canalizare cu bani Saligny, ajunsă la 70%, dar se face în paralel și o suplimentare a debitului de apă necesar stațiunii și comunității.