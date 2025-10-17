Junioarele U19 încep în luna noiembrie calificările din Liga B

Tricolorele U19 au retrogradat în Liga B în urma meciurilor disputate în această primăvară și vor începe noul sezon cu un singur gând: revenirea în Liga A.

În urma tragerii la sorți din iunie, junioarele U19 au fost repartizate în Grupa B3, alături de Ucraina, Bosnia & Herțegovina și San Marino. Grupa va fi găzduită de Bosnia-Herțegovina în perioada 23 noiembrie – 2 decembrie, meciurile urmând a se disputa pe 26, 29 noiembrie și 2 decembrie, conform următorului program:

26 noiembrie: România – San Marino; Bosnia & Herțegovina – Ucraina

29 noiembrie: România – Bosnia & Herțegovina; Ucraina – San Marino

2 decembrie: Ucraina – România; San Marino – Bosnia & Herțegovina