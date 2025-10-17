Maya Coste (CSȘ 2 Baia Mare), medalie de bronz la CN pentru junioare

La Cheile Grădiștei s-a derulat Campionatul Național de junioare 2, 3 și 4 la gimnastică ritmică, competiție unde au participat peste 200 de sportive de la 21 de cluburi. Printre acestea și clubul băimărean CSȘ 2.

Maya Coste, sportivă în vârstă de 12 ani, a câștigat medalia de bronz la coardă și s-a clasat pe locul 13 la individual compus la categoria junioare 2. Rezultate în urma cărora Maya a fost selecționată la lotul național de ansamblu junioare, aflat în această perioadă într-o pregătire centralizată la Cumpăna, în județul Constanța.

Alte rezultate obținute de CSȘ 2 Baia Mare la Campionatul Național: Karolina Man – locul 10 individual compus la junioare 2 (2012); Mara Moș – locul 24 individual compus la junioare 3 (2014); Iasmina Mureșan – locul 25 individual compus la junioare 3 (2015); Raisa Lădar – locul 26 cerc la junioare 3 (2015); Ema Șpan – locul 12 coadă la junioare 4 (2016).

Sportivele sunt antrenate de Mihaela Borz Costin. Se aduc mulțumiri pentru susținere Nataliei Ormenișan.