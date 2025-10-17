Ministerul Educației lucrează la implementarea unui sistem informatic unitar pentru catalogul electronic

Ministerul Educației și Cercetării va dezvolta un sistem informatic unitar, Sistemul Integrat de Management al Școlarității (SIMS), al cărui proiect trebuie depus până în decembrie 2025, pentru a fi finanțat cu 168 milioane de euro prin PoCIDIF.

Ministerul a transmis documentația necesară elaborării studiului de fezabilitate și planul tehnic al sistemului către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), se precizează în răspunsul adresat unui parlamentar care a cerut detalii despre situația implementării catalogului electronic în școli.

Potrivit aceluiași document, în luna septembrie, 2.682 de unități școlare aveau catalog electronic. În Maramureș, figurau 59 de școli cu catalog electronic. Inițial, ministrul Daniel David a anunțat că din anul școlar 2025-2026, toate școlile vor folosi catalogul electronic dezvoltat în cadrul platformei SIIIR, dar măsura nu a mai fost pusă în aplicare. În prezent, sunt utilizate diverse aplicații de catalog electronic. Bucureștiul are cele mai multe școli în care există catalog electronic, 223, urmat de Suceava (179), Dolj (127), Cluj (124), Brașov (119) și Iași (119).