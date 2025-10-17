Primăria Sighet a fost iluminată în roz și albastru

Primăria municipiului Sighetu Marmației s-a alăturat proiectului „Mame cu brațele goale”, în care s-a organizat, pentru al doilea an consecutiv, o campanie națională de conștientizare cu ocazia „Zilei Părinților de Îngeri”, marcată anual pe 15 octombrie, conform legii.

Astfel, clădirea primăriei a fost iluminată în seara de joi în culorile roz și bleu.

Începând cu anul 2024, România s-a alăturat țărilor care susțin familiile ale căror vieți sunt profund marcate de pierderea unui copil. Pe 12 iunie 2024 a fost adoptată Legea nr. 186/2024 care instituie ziua de 15 octombrie ca „Ziua națională de comemorare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani”, intitulată „Ziua părinților de îngeri”.