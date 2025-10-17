Spitalul Județean de Urgență oferă deja consultații după-masa pacienților

La Spitalul Județean de Urgență Baia Mare programul de lucru în ambulatoriul de specialitate a fost prelungit și deja avem primele cabinete unde pacienții se pot prezenta la consulturile medicale și după-masa.

„Dorim să avem o posibilitate de a oferi pacienților noștri ca intervalul orar în ambulator să fie extins și cu program pe după-amiază pentru mai multe specialități. În primul rând sunt specialitățile de cardiologie, chirurgie, neurologie, interne și pe toate palierele pe care le vor identifica necesare. Sunt deja specialități care funcționează în regim ambulator și după-masă. În mod normal un feed-back ar trebui să-l cuantificăm undeva la un interval de 6 luni de zile, să vedem gradul de adresare. Cu siguranță consultațiile după-masă sunt binevenite”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. De asemenea, un alt aspect care ușurează mult accesul bolnavilor la medic este noua modalitate de programare online, extrem de facilă.

„Și în ceea ce privește programările online, prin programul de finanțare primit s-a modificat softul și modalitatea de prezentare. Sistemul de programare online este mult mai facil, dar vor merge în paralel și cu programările online și cu cele la fișierul spitalului. O perioadă de timp va fi așa, undeva la jumătate de an. Acum sunt folosite ambele metode de către pacienți”, a mai punctat Rareș Pop.