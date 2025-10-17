Trei mandate de percheziție pentru deținerea și manipularea unei arme pe rețelele sociale

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care trei tineri ce s-ar fi aflat într-un autoturism și ar fi deținut și manipulat o armă, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a luat atitudine imediat.

La data de 13 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii i-au identificat pe tinerii din imagini și miercuri, 15 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au pus în executare trei mandate de percheziție la domiciliile celor trei tineri, bănuiți de comiterea activității infracționale, în localitatea Petrova.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat bunuri de natură a proba activitatea infracțională, iar ca urmare a activităților desfășurate, au depistat obiectul cauzei, respectiv un pistol de tip airsoft.