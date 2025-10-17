Vechea groapă de gunoi a orașului alungă investitorii

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost și pe amplasamentul vechii gropi de gunoi a orașului, la vizita sa în Baia Mare. S-a întâlnit acolo cu primarul comunei Groși, pe teritoriul căreia se întinde o parte din depozitul neconform. Deși nu se mai depozitează deșeuri pe amplasament, problema este departe de a fi rezolvată.

Gunoaiele sunt acolo, peisajul arată dezolant, mediul este poluat, iar agenții economici din acea zonă, de altfel cu potențial economic mare, se confruntă cu probleme mari în funcționare din cauza condițiilor de mediu, sau mai rău, își pun lacăt pe afaceri. Brian Cristian, deputat de Maramureș, a adus în atenția Dianei Buzoianu problemele din zonă și a precizat că situația aceasta trenează de ani de zile.

„La intrarea în Baia Mare, acolo unde ar trebui să simțim că pășim într-o reședință de județ, ne întâmpină o groapă de gunoi «temporară», care rezistă eroic din 2017. Am fost împreună cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Groși, unde o parte din acest depozit se află chiar pe teritoriul comunei. Primarul Florin Daniel Boltea ne-a arătat cât de mult sunt afectați operatorii economici din zonă. Unii au fabrici care funcționează cu dificultate, alții au renunțat la investiții, iar locul, care ar avea potențial de dezvoltare, a devenit o sursă constantă de miros pestilențial și disconfort. Mai grav, operatorul responsabil nu și-a respectat angajamentele, iar autoritățile locale nu au resursele să intervină singure. Cum s-a ajuns aici? În 2017 s-a luat decizia ca această groapă să funcționeze «temporar», până la finalizarea sistemului SMID Fărcașa. Au trecut opt ani și platforma tot nu e operațională. Am adus această problemă în atenția colegei mele, pentru ca Ministerul Mediului să intervină ferm și să găsim, împreună cu autoritățile din Maramureș, o soluție eficientă și durabilă. Avem nevoie de decizii asumate și de curajul de a face curățenie, la propriu, și la figurat, acolo unde ani de zile s-a preferat să se ascundă mizeria sub preș”, a declarat Brian Cristian.