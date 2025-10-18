Cercetătorul Dan Vodnar primește titlul de Cetățean de Onoare al Maramureșului

În Sala de conferințe a Centrului Millennium M1 din Baia Mare, luni, 20 octombrie, de la ora 12, va fi organizată ceremonia de decernare a titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Maramureș” prof. univ. dr. Dan-Cristian Vodnar, personalitate de prestigiu a mediului academic românesc, cercetător inovator și promotor al valorilor autentice ale educației și științei. Dan Vodnar este născut în Borșa, iar în prezent este profesor de Gastronomie Moleculară la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. El apare în Top 0.05% oameni de știință din lume – Domeniul Agricultură și Resurse Naturale (Disciplina Știința și Tehnologia Alimentelor).