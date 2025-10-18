Conducerea Primăriei Baia Mare a plecat în China

O delegație a Primăriei Baia Mare se află în aceste zile tocmai în China. Reprezentanții municipalității au programate o serie de întâlniri cu oficialii chinezi, axate pe mai multe domenii importante.

„Mă aflu aici pentru a continua discuțiile aplicate pe care le-am inițiat la finalul lunii trecute cu partenerii noștri din Emeishan-Leshan, a căror delegație oficială am avut onoarea să o găzduim în orașul nostru. O primă întâlnire importantă am avut-o la Camera de Comerț pentru Import și Export din Leshan. O structură fondată în 2004, care reunește 98 de companii cu peste 20.000 de angajați și al căror volum total al importurilor și exporturilor a depășit 1,6 miliarde de dolari până la finalul anului 2022. Domeniile de activitate sunt diverse și acoperă o gamă largă de ramuri economice, printre care industria chimică și electronică, sectoare de interes și pentru noi”, a spus Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Printre subiectele abordate s-a numărat și unul extrem de important pentru noi: cel al ecologizării perimetrelor miniere. „Am discutat despre posibile schimburi comerciale între antreprenorii din Baia Mare și cei din regiunea Sichuan, în special pentru produse alimentare și articole sportive certificate pentru piața europeană. Nu în ultimul rând, poate cel mai important subiect al discuțiilor la această masă a fost legat de soluțiile tehnice pe care ni le pot oferi pentru a rezolva o mare problemă a orașului și județului nostru – decontaminarea și ecologizarea perimetrelor miniere cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație”, a mai punctat Doru Dăncuș. Nu în ultimul rând, conducerea Primăriei Baia Mare a purtat discuții privind combaterea sărăciei, prin implicarea mediului de afaceri.

„Un subiect pe care mi-aș dori să îl luăm ca exemplu de bune practici, este modul în care această instituție a știut să ghideze mediul de afaceri să se implice în combaterea sărăciei. Prin programul intitulat «10.000 de întreprinderi ajută 10.000 de sate», s-au investit nu mai puțin de 200 de milioane de yuani, aproximativ 26 de milioane de euro, în acțiuni de sprijin comunitar”, a conchis Doru Dăncuș.