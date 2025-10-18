Dans, bucurie și energie, la Centrul Rivulus Pueris

Dansul aduce multe zâmbete pe chipurile copiilor, la Centrul Rivulus Pueris din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare. În fiecare săptămână, peste 120 de elevi de la școlile „Nichita Stănescu” și „Avram Iancu” pășesc în lumea ritmului și a mișcării sub îndrumarea profesoarei coregraf Maria Seraz, de la Palatul Copiilor Baia Mare.

„Așadar, într-o atmosferă plină de bucurie, prietenie și expresie artistică, copiii băimăreni învață în pași de dans despre încredere, disciplină și spirit de echipă.

Centrul Rivulus Pueris devine astfel, săptămână de săptămână, un loc în care muzica unește inimile și oferă fiecărui copil bucuria de a dansa”, explică oficialii DAS Baia Mare.