Garanții privind gratuitatea transportului elevilor din Vișeu de Sus

Administrația locală din Vișeu de Sus a făcut un anunț important pentru cadrele didactice, părinții și elevii din oraș. Asta pentru a-i asigura că transportul școlar este și va rămâne gratuit.

„În ultimele zile au circulat diverse informații eronate legate de transportul elevilor din Vișeu de Sus. Țin să clarific personal acest aspect: transportul elevilor, efectuat cu autobuzele electrice aflate în proprietatea UAT Vișeu de Sus, este și va rămâne 100% gratuit! Nu se percepe și nu se va percepe nicio taxă – indiferent de unitatea de învățământ frecventată, distanța parcursă sau numărul de călătorii efectuate. Acest serviciu este asigurat de Primăria Vișeu de Sus pentru toți elevii din oraș, în sprijinul unei educații accesibile și echitabile. Dacă cineva vă solicită vreodată vreo taxă pentru acest serviciu, sunteți îndemnați să sesizați imediat Primăria Vișeu de Sus”, a punctat Vasile Coman, primarul orașului.