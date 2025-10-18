One Jazz Festival, în Baia Mare

Între 23–25 octombrie, Baia Mare se transformă în capitala jazzului și găzduiește trei seri de muzică de cea mai înaltă calitate. Vă așteaptă artiști de renume internațional din România, SUA, Polonia, Franța, Ungaria și Maroc. Organizatorii promit o atmosferă vibrantă și surprize sonore care îmbină eleganța cu energia jazzului modern.

Pe scenă vor urca nume extraordinare ale jazzului mondial: Nguyen Le Trio, Saul Rubin/Ramona Horvath Quartet, Wojtek Pilichowski Slap Jazz, Sarik Peter Trio și alți artiști valoroși. Concertele vor începe la ora 19, respectiv 20.45 și vor fi găzduite de ATP Tech Center Baia Mare. Biletele pot fi cumpărate de la adresa: onejazz.ro.

„Unul dintre festivalurile de jazz ce înregistrează an de an o constantă creștere calitativă are loc în fiecare toamnă la Baia Mare. Meritul principal îi revine directorului artistic Iulius Eduard Keller, care reușește să asigure condiții optime de desfășurare – prin utilizarea modernei săli de spectacole ATP Tech Center, cu o capacitate de aproximativ 550 de locuri. Succesul precedentei ediții, când s-au înregistrat peste 1700 de participanți, a adunat aprecieri superlative pentru caracterul eminamente independent al acestui eveniment pe scena română de jazz”, notează Virgil Mihaiu.