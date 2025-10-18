Povestea Ștefaniei, fetița cu zâmbet blând și întrebări mari

Ștefania are 12 ani și este elevă în clasa a VI-a la Școala Specială din Baia Mare. O zi pe săptămână o petrece la Centrul Luchian, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare. Acesta este locul unde, de mai bine de un an, a devenit parte dintr-o familie care o înțelege și o sprijină cu răbdare și afecțiune. Aici beneficiază de kinetoterapie, logopedie, consiliere psihologică și activități educative specifice, toate gândite pentru a o ajuta să-și dezvolte abilitățile și încrederea în sine.

„La început, Ștefania era timidă și emoționată. Așa este ea la prima vedere – retrasă, delicată, cu privirea atentă și blândă. Însă, odată ce reușești să treci dincolo de firea ei tăcută, descoperi un suflet mare, cald, empatic și plin de curiozitate. De multe ori, în timpul ședințelor, Ștefania zâmbește, fiind o prezență care transmite liniște și o căldură aparte. Prin felul ei de a fi, prin privirea senină, aduce echilibru în jurul ei. Ștefania este ca un balsam pentru ceilalți copii, dar și pentru echipa centrului. Mama povestește că Ștefania i-a uimit mereu prin profunzimea gândurilor sale. De multe ori pune întrebări care îi surprind pe toți, întrebări complexe, uneori existențiale, care arată o minte curioasă și sensibilă. «Ne-a pus în încurcătură de multe ori, dar într-un mod care te face să gândești altfel», spune mama zâmbind”, declară reprezentanții DAS Baia Mare.

Ștefania adoră câinii, emisiunile despre familie și gătit, dar și compania persoanelor în vârstă, pentru care are o afinitate specială. Respectă cu seriozitate regimul ei alimentar fără gluten, zahăr și lapte, înțelegând perfect de ce trebuie să aibă o alimentație diferită.

„Deși se exprimă mai ușor verbal, are nevoie în continuare de sprijin pentru exprimarea în scris, lucru asupra căruia lucrează constant alături de specialiști. Evoluția ei este vizibilă. Fiecare progres, oricât de mic, aduce bucurie întregii echipe. Relația cu sora ei, Anda, este una plină de afecțiune și înțelegere. Cele două se susțin reciproc și se completează frumos, iar legătura lor este mereu un exemplu de iubire simplă și curată”, mai mărturisesc responsabilii DAS Baia Mare. Colegii și specialiștii de la Centrul Luchian o descriu simplu:

„Ștefania este zâmbetul care aduce liniște, copilul care luminează încăperea fără să spună prea multe.” Prin blândețea ei, Ștefania ne reamintește tuturor că uneori cele mai puternice povești se spun în tăcere.