Separatism sau elitism? Romii mai răsăriți se rup de comunitățile lor și „se trag” între majoritari

Prima observație de gen am făcut-o la Ponorâta, în Coroieni: romii care au muncit în Occident și s-au întors cu bani au început să-și construiască locuințe mari, cu etaj, de cealaltă parte a drumului, pe partea cu școala sau la intrare/ieșire din comunitate. Am și primit o replică de la unul, când am scris că sunt așezați ilegal pe zeci de hectare de teren ale oamenilor, ne-a scris că „să avem pardon, eu am cumpărat terenul”. Bravo, tot respectul! Un semn de firesc, de normalitate!

Dar ne întrebăm dacă e vorba de un fenomen, așa că am întrebat ici-colo dacă se repetă situația. Da, e un fenomen deja. La Coltău, ne spune primarul Lajos Csendes, sunt deja trei familii de romi mai răsăriți, veniți dinspre Baia Mare, ce au cumpărat case între maghiari. La fel, alte două cazuri la Coltău, plus trei case unde au murit locatarii și au fost cumpărate de ei, la limita dintre cele două comunități. „Mi-a zis unul că se mută că îi ajunge țigănia, nu mai vrea să stea cu gălăgie și mizerie. Dar cei care vin sunt mai răsăriți, nu vor face probleme”. Se petrece la fel la Șomcuta Mare, orașul are acel faimos cartier Calea Mireșului. De unde unii, acei răsăriți ce au făcut bani în Occident sau au deja afaceri, se rup când au ocazia. „În principiu, unde găsesc șansa, se duc, se despart. Am deja romi pe strada Văleniului, alții pe Horia și iar pe Alecsandri. Cam 12 familii în total, iar la blocurile sociale am 2 familii. Dar cred că nu s-au desprins degeaba, sunt din alt aluat”, ne spune Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare.

Se petrece și la Ulmeni, atât în Chelința, cât și la Țicău, în ultimul caz e vizibil, cei mai bogați sunt acolo, în comunități, dar la drumul județean, cu case impresionante și chiar cu magazine. Un caz atipic se petrece la Ardusat, unde primarul Ciprian Rus ne explică: „La noi ei nu sunt declarați de etnie romă, așa că toți sunt români. Da, au luat case, inclusiv în sat, dar repet, ai noștri sunt românizați, unii nici nu știu limba lor. Cam 4-5 proprietăți au și în zona centrală a satului, unii sunt în căsătorii mixte, alții au afaceri. Dar în realitate, ca să fiu sincer, nici nu mai au loc acolo la ei, deja e plin, au făcut și 2-3 locuințe într-o curte!”

Așa se face că avem în Maramureș un fel de migrare, în sens bun, a elitelor minorită­ții, spre marginile cartierelor lor sau chiar în zone centrale de localități. Sigur, avem și contraexemple, cum e al locuințelor de la Combinatul Phoenix din Baia Mare, care au paralizat zona. Și nu vorbim aici de discriminări, de firesc sau nefiresc, ci de alegerea celor mai înstăriți dintre ei de a se integra. O nouă abordare, pe care Statul n-a fost în stare s-o facă în decenii, cu toate ajutoarele și insistențele Europei.