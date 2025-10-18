Trofeul Carpați se joacă în polivalenta băimăreană

Anul acesta, Trofeul Carpați la handbal masculin va fi găzduit de Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare. Protagoniste vor fi naționalele Slovaciei, Georgiei, Ucrainei și României. Trofeul Carpați se va derula între 31 octombrie și 2 noiembrie.

De la CS Minaur sunt convocați doi reprezentanți, jucătorii Tudor Botea și Robert Nagy.

Program Trofeul Carpați

Vineri, 31 octombrie: Slovacia – Georgia (ora 14.30); România – Ucraina (ora 17.30).

Sâmbătă, 1 noiembrie: Ucraina – Slovacia (ora 14.30); România – Georgia (ora 17.30).

Duminică, 2 noiembrie: Georgia – Ucraina (ora 14.30); România – Slovacia (ora 17.30).

Meciurile vor fi transmise de Pro Arena.