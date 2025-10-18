Verificarea situației în teren la Baia Sprie, la proiectul de apă-canal

Toți factorii implicați în marele proiect de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare în Județul Maramureș s-au întâlnit în ședința lunară de monitorizare a lucrărilor. În cadrul întâlnirii s-a decis deplasarea în teren la Baia Sprie, pentru a se vedea exact cum stă situația.

„La ședința lunară pe proiectul ce-l avem în desfășurare, pe contractul de lucru nr. 7: Tăuții Măgherăuș, Recea, Baia Sprie și Șișești, s-a solicitat deplasare la fața locului, în Baia Sprie, pentru a analiza direct situația din teren pe anumite străzi.

Se cere respectarea proiectului tehnic și aplicarea dispozițiilor de șantier, cu accent pe soluții tehnice corecte și eficiente. Scopul comun este clar: minimizarea disconfortului pentru cetățeni și asigurarea unor lucrări durabile, în beneficiul comunității”, a explicat Lucia Chermezan, director ADI APĂ-CANAL.