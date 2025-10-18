Asociația Culturală CRN organizează două proiecții speciale ale filmului documentar artistic „De la Doină la Rembetiko – o rapsodie balcanică” – un film turnat în Maramureș și în Grecia, care evocă rădăcinile culturale ale unor elemente emblematice de patrimoniu imaterial: doina românească și rembetiko grecesc. Proiecțiile speciale vor avea loc sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 18:30, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor din Baia Mare, respectiv duminică, 26 octombrie 2025,ora 18:30, la Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș.

Evenimentele se vor desfășura în prezența regizorului Cristian Radu Nema și a inițiatorului proiectului, Bianca Beatrice Michi, precum și a unora dintre protagoniștii filmului, și se bucură de înaltul patronaj al Ambasadei Greciei în România. Proiecțiile fac parte dintr-o serie de evenimente dedicate proiectului „Zilele filmului de patrimoniu în Maramureș” ediția I, care are ca scop conservarea patrimoniului cultural tradițional și promovarea moștenirii culturale în context local, național și internațional prin intermediul unor opere audio-vizuale tematice.

Filmul este inspirat de corespondența epistolară dintre bunicul autoarei scenariului, Bianca Beatrice Michi, și marele scriitor Panait Istrati de la a cărui naștere s-au împlinit 140 de ani în 2024. Pe lângă valoarea sentimentală, filmul are o valoare de patrimoniu din perspectivă etnomuzicologică. Naratorul este nimeni altul decât interpretul și omul de cultură Nicu Alifantis care descrie mozaicul cultural căruia îi aparțin, într-un fel, cele două genuri muzicale.

La realizarea filmului au participat interpreta maramureșeană Maria Casandra Hauși și prof. Gheorghe Gh.Pop, precum și alți artiști din România și Grecia, printre care Horitoarele din Lăpuș, Surorile Danciu din Costeni, Maria Leordean din Leordina, ⁠Ioan Pop din Hoteni, ⁠Ștefan Cosma din Vișeul de Jos, ⁠Buda Ana din Lăpuș, Alexandru Ilea – Noian, precum și Niki Xilouri și Vanghelis Siligardos din Grecia.

„Filmul acesta m-a adus mai aproape de emoția copilăriei și de căutarea rădăcinilor. Trebuie să știm de unde venim pentru a putea afla către ceea ce aspirăm. Mă bucur că reușesc să îm­păr­tă­șesc cu ceilalți bucuria de a face parte dintr-un mozaic etnocultural”, a declarat Nicu Alifantis.

Proiecțiile de film sunt completate de vernisajul expoziției virtuale intitulate „O prietenie dincolo de anotimpuri – Mihai Bandac și Dumitru Fărcaș”, expoziție care aduce împreună doi artiști emblematici pentru spațiul cultural maramureșean și internațional, pictorul Mihai Bandac și muzicianul Dumitru Fărcaș, pe care i-a legat o prietenie de aproape cincizeci de ani. Expoziția este inspirată de proiectul artistic „Anotimpurile” în care peisajele aerate ale artistului plastic fuzionează cu sunetul profund al taragotului. Nichita Stănescu menționa despre Mihai Bandac: „De la Luchian încoace n-am mai văzut o pensulație a peisajului ca la pictorul Mihai Bandac. El este cel mai mare colorist român la această oră, care s-ar putea să fie eternă.” Accesul la evenimente este liber.

Proiectul este organizat de Asociația Culturală CRN și este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, are ca parteneri Institutul Național al Patrimoniului, Colonia Pictorilor din Baia Mare, Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș și Marmația Art.