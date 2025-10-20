20 de ani de Nord 6 Riders • Ediție aniversară la închiderea sezonului moto din Baia Mare

Sâmbătă, în Baia Mare a avut loc închiderea oficială a sezonului moto, organizată de clubul de motocicliști Nord 6 Riders. Ediția a fost și una aniversară, spun iubitorii de adrenalină.

„Este o ediție aniversară, de 20 de ani Nord 6 Riders, o nouă închidere de sezon benefică și prolifică motocicliștilor. A fost un sezon reușit, fără prea multe accidente. Este foarte greu să comprimi 20 de ani în câteva cuvinte, este o muncă ce dă roade datorită membrilor clubului și prin ei, am reușit să ducem un stindard Nord 6 Riders timp de 20 de ani cu brio. De la an la an, sunt tot mai mulți iubitori de motociclete, pentru că tot ce înseamnă motoare a luat o foarte mare amploare în ultimii 8-9 ani”, a declarat Raul Silaghi, președintele Nord 6 Riders Baia Mare.

Cu toate că în țara noastră se fac pași în conștientizarea motocicliștilor în trafic, încă suntem departe de respectul pe care-l oferă șoferii în străinătate celor care circulă pe două roți.

„În Occident motocicliștii sunt văzuți bine, sunt respectați. Marea diferență este respectul care ți se acordă în trafic acolo, atenția și folosirea oglinzilor retrovizoare. Asta este marea problemă din partea șoferilor români, care rămâne și care sperăm să nu dăinuiască. Și noi, la rândul nostru, suntem șoferi și poate nouă ne este puțin mai ușor să ținem cont de motocicliști. Dar de aceea facem și acest marș în fiecare an, cu deschiderea și închiderea sezonului moto. De fapt, este campania de conștientizare asupra motocicliștilor în trafic și parada pe care o facem pe toate arterele principale din oraș este exact pentru a arăta cât suntem de mulți și că trebuie să fim luați în seamă. Așteptăm cu nerăbdare și aniversarea de 30 de ani și de ce nu, 40 de ani”, a precizat Raul Silaghi. După ce, timp de câteva ore, băimărenii au putut admira expoziția de motociclete din centrul vechi, pasionații de adrenalină și-au turat motoarele pe principalele artere ale orașului.