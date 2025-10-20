Echipa de kinetoterapeuți din cadrul Asociației Esperando a participat la un curs de instruire „Scolioza și lanțurile miofasciale – metoda Kiho”, privind o metodă modernă de tratare a scoliozei. Evenimentul a avut loc în Cluj-Napoca.
„Acest curs le-a oferit colegelor noastre oportunitatea de a aprofunda o abordare modernă și funcțională a tratării scoliozei. Au revenit cu noi cunoștințe, pregătite să aplice o metodă eficientă și actuală pentru corectarea scoliozei, o afecțiune tot mai frecvent întâlnită. Căutăm să integrăm în munca cu pacienții noștri metode moderne, bazate pe cele mai recente descoperiri în domeniu”, au punctat oficialii asociației.
Abordare modernă de tratare a scoliozei la Asociația Esperando
