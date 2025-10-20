Abordare modernă de tratare a scoliozei la Asociația Esperando

Echipa de kinetoterapeuți din cadrul Asociației Esperando a participat la un curs de instruire „Scolioza și lanțurile miofasciale – metoda Kiho”, privind o metodă modernă de tratare a scoliozei. Evenimentul a avut loc în Cluj-Napoca.

„Acest curs le-a oferit colegelor noastre oportunitatea de a aprofunda o abordare modernă și funcțională a tratării scoliozei. Au revenit cu noi cunoștințe, pregătite să aplice o metodă eficientă și actuală pentru corectarea scoliozei, o afecțiune tot mai frecvent întâlnită. Căutăm să integrăm în munca cu pacienții noștri metode moderne, bazate pe cele mai recente descoperiri în domeniu”, au punctat oficialii asociației.