Baia Mare a găzduit Conferința Regională a Asistenților Medicali

Timp de trei zile, Baia Mare a fost locul unde se întâlnesc devotamentul, profesionalismul și vocația celor care, zi de zi, poartă grija pacienților cu empatie și dăruire. Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au organizat Conferința Regională a Asistenților Medicali. Evenimentul, care s-a desfășurat la Millenium Business Center, a reunit specialiști din toate ramurile asistenței medicale, moașe și tehnicieni medicali.