Dotări utilitare de amploare la Bocicoiu Mare. Le mai trebuie șofer

Comuna Bocicoiu Mare a accesat finanțare GAL pentru dotarea cu utilaje, inclusiv buldoexcavator cu lamă pentru propriile activități administrative.

Urmează, la fel, o finanțare pentru tomberoane pentru materialele textile. O problemă este însă lipsa de personal, ne spune primarul Flaviu Boldan, primăria are 8 angajați din maximul de 30, astfel încât, deocamdată, viceprimarul e cel care iese la treabă cu utilajele. De asemenea, comuna de pe Tisa se pregătește pentru un parc fotovoltaic pentru acoperirea necesarului comunei, pe 1600 metri pătrați.