Comuna Bocicoiu Mare a accesat finanțare GAL pentru dotarea cu utilaje, inclusiv buldoexcavator cu lamă pentru propriile activități administrative.
Urmează, la fel, o finanțare pentru tomberoane pentru materialele textile. O problemă este însă lipsa de personal, ne spune primarul Flaviu Boldan, primăria are 8 angajați din maximul de 30, astfel încât, deocamdată, viceprimarul e cel care iese la treabă cu utilajele. De asemenea, comuna de pe Tisa se pregătește pentru un parc fotovoltaic pentru acoperirea necesarului comunei, pe 1600 metri pătrați.
Dotări utilitare de amploare la Bocicoiu Mare. Le mai trebuie șofer
