Educație pentru sănătate la Centrul Rivulus Pueris

Elevii de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare, însoțiți de doamna învățătoare Gogea Rodica, au participat la o activitate educativă dedicată igienei orale, desfășurată la Centrul Rivulus Pueris.

„Activitatea a fost susținută de specialiștii Cabinetului Stomatologic Studențesc, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, care le-au oferit copiilor informații utile despre importanța îngrijirii dinților și a menținerii unei igiene corespunzătoare. Prin explicații adaptate vârstei și exemple practice, elevii au învățat cum să se spele corect pe dinți și de ce vizitele regulate la medicul stomatolog sunt esențiale pentru o dantură sănătoasă. Întâlnirea a fost interactivă, contribuind la formarea unor obiceiuri sănătoase și la conștientizarea importanței îngrijirii personale încă de la o vârstă fragedă”, au precizat oficialii DAS Baia Mare.