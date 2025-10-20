Elevi transformați în „Cărți Vii”, la Școala „George Coșbuc

La Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Baia Mare, activitatea „Cartea vie” a adus împreună elevii clasei a IV-a C (prof. înv. primar Gutman Ionela) și pe cei mai mari din clasele a V-a A și a VII-a C, într-o întâlnire de suflet care a amintit tuturor cât de puternice pot fi cuvintele atunci când sunt rostite cu inimă.

Cei care au dat viață poveștilor au fost elevii din clasele a V-a A și a VII-a C, care s-au transformat, pentru o oră, în adevărate …„CĂRȚI VII”. Cu talent, emoție și bucurie, acești povestitori minunați au captivat audiența, demonstrând empatie, expresivitate și o remarcabilă capacitate de a transmite mesaje cu impact. Activitatea a fost coordonată de prof. Buzilă Gârda Denisa.