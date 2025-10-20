Investiție așteptată • Se schimbă platforma informatică la Casa de Asigurări de Sănătate

După ce un raport al Curții de Conturi a scos la iveală faptul că platforma informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) este depășită din multe puncte de vedere, oficialii instituției au anunțat că aceasta va fi modernizată. Noul sistem informatic va fi modern, sigur și accesibil.

Astfel, noua platformă informatică (denumit PIAS) va integra funcționalități superioare celor existente, precum interoperabilitatea și conectivitatea cu alte sisteme informatice din domeniul să­nătății, ceea ce va permite o gestionare mai eficientă a serviciilor medicale și o îmbunătățire semnificativă a experienței pacienților și a furnizorilor. Modernizarea și extinderea PIAS sunt realizate prin PNRR. Oficialii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș spun că platforma actuală va fi func­țională până va fi înlocuită cu cea modernă.

„Modernizarea PIAS este esențială pentru a răspunde nevoilor reale ale asiguraților și ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, oferind un mediu informatic sigur, performant și aliniat standardelor tehnologice actuale. Este important de subliniat că platforma actuală rămâne func­țională, pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale și accesul pacienților la tratamentele necesare”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.