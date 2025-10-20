Modernizarea străzii 4 din Tăuții-Măgherăuș, în grafic

Lucrările de modernizare a Străzii 4 continuă, anunță administrația orașului Tăuții – Măgherăuș. În această etapă s-a realizat stratul de fundație din piatră spartă cilindrată (stratul de bază de rezistență), care asigură stabilitatea și durabilitatea viitorului carosabil. De asemenea, s-a efectuat turnarea podețelor de acces și a rigolelor betonate, necesare pentru o scurgere eficientă a apelor pluviale și pentru protejarea structurii drumului.

Cetățenii, sfătuiți să-și curețe coșurile de fum doar cu firme specializate

Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar mijloacele de încălzire vor fi utilizate tot mai des în perioada următoare. În fiecare an, odată cu răcirea vremii, numărul de incendii produse în locuințele și gospodăriile cetățenilor, din cauza sobelor și a coșurilor de fum necurățate, crește, iar pagubele materiale sunt adesea însemnate. Pentru evitarea acestor evenimente nedorite, Primăria Tăuții-Măgherăuș recomandă cetățenilor respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor prin verificarea, întreținerea și repararea sobelor și a coșurilor de fum. Aceste operațiuni trebuie însă efectuate numai de către persoane autorizate sau firme specializate în acest domeniu. Prin urmare, administrația a afișat public o listă cu operatorii economici din județul Maramureș, care prestează activități de verificare, reparare și întreținere periodică a coșurilor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți.