Noul parc de joacă din Sighet, finalizat

O nouă investiție s-a finalizat în Sighetu Marmației. Este vorba despre parcul de joacă pentru copiii din cartierul Bogdan Vodă.

Locul oferă condiții moderne pentru ca cei mici, alături de părinți, să-și petreacă timpul liber cât mai plăcut.

„Locul a fost creat pentru a oferi un spațiu sigur și plin de distracție, unde cetățenii să poată petrece timpul liber, să socializeze și să facă mișcare în aer liber. Parcul de joacă beneficiază de instalații moderne și sigure, locuri de joacă interactive și spații pentru relaxare”, au spus cei din autoritatea publică a municipiului.