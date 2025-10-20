Spitalul Județean de Urgență face audit pe infecțiile nosocomiale

Tragedia de la nivel național aduce din nou în prim-plan discuțiile privind infecțiile intraspitalicești și metodele prin care acestea pot fi cel puțin limitate, dacă nu eradicate. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare spune că dorește să facă un audit intern privind infecțiile nosocomiale, pe fiecare secție în parte. În plus, se va urmări și felul în care întreg corpul medical respectă protocoalele pentru limitarea acestor infecții. Aici vorbim de la acțiuni banale precum spălatul corect pe mâini și până la felul în care se realizează dezinfecția spațiilor și rigurozitatea cu care se respectă procedurile.

„Cât timp voi gestiona asemenea structuri medicale, din punct de vedere managerial, nu am să fac niciun fel de rabat de a aduce la cunoștință infecțiile nosocomiale și de a le obiectiva și de a găsi soluții pentru a le limita, pentru că nu vor putea fi eradicate. Pe acest considerent vom desfășura un audit în ceea ce privește infecțiile nosocomiale asociate actului medical. Este o structură care se ocupă de aceste lucruri, am avut deja o discuție cu dânșii. Am avut câteva chestionare pe care le-am dat deja în lucru, pentru fiecare secție și vom vedea punctual unde se întâmplă toate manevrele, modalitatea în care se efectuează. Pornim de la spălatul mâinilor până la modul în care se dezinfectează și se curăță suprafețele. Nu sunt măsuri suplimentare, sunt măsuri care există și care trebuie doar aplicate, respectate și urmărite. Dacă ne uităm la complianța modalității de spălare a mâinilor, a felului de igienizare, etc. s-ar putea să nu fim toți complianți 100%”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.