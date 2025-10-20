Start într-o nouă ediție de campionat

• SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare •

Știința Explorări Baia Mare debutează luni, 20 octombrie, în noua ediție de campionat cu un meci la SCM Zalău, întâlnire care va începe la ora 18.00.

Băimărenii pleacă la drum cu un lot total schimbat, dar și cu un nou tehnician la timonă, după ce Marius Botea a decis să renunțe la banca tehnică a Științei Explorări. Conducerea clubului l-a numit în locul acestuia pe Liviu Râpeanu, sprijinit de aceiași secunzi – Gheorghe Socaciu și Ciprian Neamț, care vor avea o misiune extrem de ingrată în stagiunea 2025/2026.

Duelul cu SCM Zalău va fi dificil, la fel cum se prefigurează că vor fi și restul etapelor din acest sezon. În afară de doi sau trei jucători cu experiență, Știința Explorări dispune de un lot tânăr, inclusiv cu juniori în stafful coordonat de Liviu Râpeanu, context în care băimărenii vor lupta pentru evitarea retrogradării. Nici nu se pot emite alte pretenții, atâta timp cât bugetul formației noastre este la coada clasamentului în Divizia A1. Acest lucru a reieșit și din rezultatele consemnate în meciurile premergătoare începerii sezonului, iar în aceste condiții suporterii trebuie să aibă răbdare cu actualul lot.

Lot Știința Explorări, sezon 2025/2026: Alexandru Chiș (centru), Darius Pop (universal), Alexandru Urian (libero), Cristian Badea (secund), David Miheț (libero), Alex Șugubețu (ridicător), Rareș Neamu (centru), Ondrej Piskacek (ridicător), George Breban (universal), Christian Balog (secund), Radu Tănase (secund), Darius Ciatău (centru), Marius Cheagă (secund).

Staff: Liviu Râpeanu – antrenor principal, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț – antrenori secunzi, Adrian Arbuzov – antrenor coordonator, Robert Țuțea – manager, Rolland Balog – statistician.

Program etapa 1, luni, 20 octombrie: CSM Corona Brașov – SCMU Craiova (ora 18); Steaua București – CSU Știința București (ora 18); SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare (ora 18); Rapid București – Unirea Dej (ora 19); Dinamo București – CSM București (amânat). Arcada Galați stă.