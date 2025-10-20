Tânăr în comă, după ce a zburat de pe motocicletă

Sâmbătă seara, 18 octombrie, în jurul orei 18.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit pe strada Victoriei din localitate pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Cu ocazia efectuării cercetării la fața locului, polițiștii au stabilit că un minor de 14 ani a condus o motocicletă din direcția strada Brândușelor înspre strada Plevnei, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu o baliză pentru semnalizarea lucrărilor, ulterior răsturnându-se într-un șanț.

Accidentul s-a soldat cu rănirea minorului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că motocicleta i-ar fi fost încredințată minorului de către proprietar, deși acesta ar fi cunoscut că nu posedă permis de conducere.

De asemenea, verificările efectuate în bazele de date au relevat că motocicleta în cauză nu este înmatriculată.

Și în acest caz a fost întocmit dosar penal în cadrul căruia, sub coordonarea procurorului, se desfășoară cercetări în vederea lămuririi cu exactitate a stării de fapt.

„Vă reamintim că doar respectând regulile, putem proteja viețile!

Vârsta fragedă, lipsa experienței și necunoașterea legislației rutiere transformă adeseori o simplă deplasare într-o tragedie.

Stimați părinți, discutați cu copiii dumneavoastră despre consecințele grave ale accidentelor și nu le încredințați, sub nicio formă, autovehicule pentru a le conduce pe drumurile publice”, atrag atenția reprezentanții IPJ Maramureș.

Baia Mare • Depistat în toiul nopții, fără permis

Vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00.20, polițiștii băimăreni au oprit un autoturism care circula pe strada Motorului din municipiul Baia Mare.

Polițiștii l-au interceptat și legitimat pe conducătorul auto, stabilind că este vorba despre un bărbat de 46 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat concentrația de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Verificările efectuate în continuare de polițiști au relevat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Sighetu Marmației • La volan, cu permisul suspendat

Vineri, 17 octombrie, polițiștii din Sighetu Marmației au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după ce, în cursul aceleiași zile, au efectuat verificări în cazul unui autoturism care circula pe drumurile publice din localitatea Sarasău.

Polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 57 de ani, aflat la volanul autoturismului în cauză, se află în perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.