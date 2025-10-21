Luni, 20 octombrie 2025, au început conferințele preoțești de toamnă în Episcopia Maramureșului și Sătmarului, prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin Episcopul Maramureșului și Sătmrului. Referatul a fost întocmit de Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei și are titlul „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX-lea între realități ecleziale și constrângeri sociale”. Conferințele din această toamnă au început în Baia Mare, la Catedrala Episcoplă „Sfânta Treime”, cu participarea preoților din protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar .

„Au început conferințele pastorale de toamnă, care debutează anul acesta cu conferința din Baia Mare, în Catedrala Noastră Episcopală „Sfânta Treime”. S-au reunit protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar. Baia Mare are 104 preoți, Lăpușul are 66, iar Chioarul 72. Deci, în total, sunt 242 de preoți prezenți. E un număr frumos, având în vedere că Protopopiatul Baia Mare are și orașul și are mulți preoți în oraș, la fiecare biserică, doi și trei preoți, atunci numărul este mai mare. Conferința, cum arată titlul „Pastorația marilor duhovnici ai secolului XX între responsabilitățile eclesiale și provocările sociale” este un titlu foarte potrivit, pentru că în interiorul conferinței, după ce debutează introducerea cu strategia pastorală a Patriarhului Iustinian în timpul comunismului, care a fost una înțeleaptă, a fost un strateg pentru vremea respectivă, a elaborat statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ca să fie în deplină legalitate, care a fost aprobat de autoritățile statului în condiții deosebit de dificile, dar aceasta a fost garanția că preoții vor rămânea la Altarele lor și nu vor fi înlăturați sau suprimați. Înțelept a lucrat Patriarhul Iustinian, niciun alt cult din România nu a avut un statut atât de bine structurat ca și statutul Bisericii Ortodoxe Române, care, sigur că, după căderea comunismului, în 1989, a fost revăzut și adăugit și îmbunătățit în timpul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Păi conferința face referire la păstorii de suflete de la parohii, dar mai ales pune accentul pe marii duhovnici mărturisitori ai secolului al XXI-lea în temnițele comuniste. Dar peste tot propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu însemna o mărturisire și cei din afara temnițelor au fost într-o temniță invizibilă, cu gratii invizibile și orice propovăduire era o mărturisire. În anul omagial al Patriarhiei Române, când Sfinții Duhovnici Mari și Păstori și Mărturisitori au fost trecuți în calendar și apoi a avut loc proclamarea solemnă, cea locală a acestor cuvioși mari părinți și preoți, și profesori de teologie. S-au făcut și proclamările la nivel local, proclamarea locală, sfințeniei vieții lor și au fost aduși în fața poporului român, celui drept credincios și iubitor de Hristos, ca și modele de sfințenie. Deci am traversat aproape 50 de ani de comunism pentru că am avut păstori înțelepți, ierarhi, în frunte cu Patriarhul Iustinian, un sinod unit, adică un sinod care a conștientizat că trebuie să-și păstreze unitatea în lucrarea lui Dumnezeu în viața poporului român și preoțimea protejată de ierarhie. Așa s-a reușit să străbatem cele patru decenii și jumătate de comunism și să se întâmple un miracol. Poporul român a fost incompatibil cu comunismul. Am constatat, la recensământul din 1992, primul recensământ în România după căderea comunismului, în 1989, că nu era nimeni ateu. Asta însemnează înțelepciunea și strategia Bisericii Ortodoxe Române, care a conviețuit cu comunismul, a supraviețuit lui și l-a învins. Tinerii erau, cred, botezați, erau creștini, au ieșit în stradă cu piepturile goale și au spus „vom muri și vom fi liberi”, crezând în viața de după moarte. De aceea au spus aceste lucruri și au rostit Tatăl Nostru. Nu te-ai fi așteptat ca într-o țară comunistă, unde nu s-a făcut religie în școală, ca tinerii să fie creștini. Asta pentru că familia a fost creștină, pentru că părinții au cercetat și au frecventat biserica și păstorii de suflete și-au făcut datoria. Pentru că tema conferinței din toamna aceasta este foarte profund duhovnicească, am încredințat conferința Părintelui Arhimandrit Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, care a făcut o conferință deosebită, că preoții s-au bucurat să asculte conferința și să-și reîmprospăteze memoria cum a fost Biserica Ortodoxă Română în vremea comunismului și cum ar trebui să fie în noua sa lucrare în lume, deschisă de data aceasta spre societate, ce strategii pastorale trebuie să abordăm și cum, de altfel, astăzi, dar nu numai astăzi, ci ieri, astăzi și întotdeauna pastorația cea mai convingătoare este tărâmul suferinței umane, bătrâneții, singurătății, suferinței multe, bolii. Toți acești fii ai Bisericii sunt, până la urmă, și fiii duhovnicești ai preoților noștri și se cuvine să ne aplicăm ca și modelul nostru suprem, bunul și blândul samarinean, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La sfârșitul conferinței de astăzi am purces la instalarea noului protopop de Baia Mare, pe care l-am numit într-o ședință a Consiliului Eparhial. Este vorba de Părintele Ionuț Todorca, preot în Satu Nou de Sus, în apropierea Băii Mari, care mi-a fost diacon timp de 9 ani și mi-a fost și consilier cultural timp de 5 ani. A realizat extrem de multe lucrări frumoase și este noua generație. De altfel, s-a născut cu 6 luni înainte de căderea comunismului și are vârsta potrivită, tinerețea, energia și priceperea că a învățat mult de la noi, în preajma Ierarhului și în administrația eparhială. Îi dorim spor și ajutor de la Dumnezeu și îl vom însoți în lucrarea lui. Protopopiatul Baia Mare este cel mai mare protopopiat, deci responsabilitatea este pe măsură. Pleacă de pe post la limită de vârstă Părintele Coroian Fabian, fostul protopop, care a construit clădirea protopopiatului, a înzestrat protopopiatul și i-a dat un număr de casă, nu aveam sediu, eram în gazdă cu protopopiatul și îi mulțumim pentru lucrarea frumoasă pe care a făcut-o. Este un preot foarte serios, din generația veche, care a fost, la un moment dat, și inspector eparhial în administrația eparhială și din administrația eparhială a fost numit protopop la vremea respectivă. Acum el rămâne preot la parohie încă un an sau doi și noul protopop, odată cu instalarea, intră în funcție și își preia atribuțiile. Sperăm că vor fi mandatele noului protopop de folos preoților care așteaptă de la cel ce stă în fruntea lor să fie model în toate: în slujire, în râvnă, în loialitate în Hristos și în loialitate față de Biserica lui Hristos, față de ierarhia Bisericii lui Hristos, în conlucrarea deplină, sobornicească.”

Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuș: „Fiecare preot care ajunge într-o parohie, fie că este mare, fie că este mică, întâlnește o mulțime mare de provocări și simte nevoia ca, pe lângă cunoștințele pe care le-a asimilat în timpul anilor de studii, să întâlnească și exemple de preoți, de duhovnici care să-i călăuzească pașii în mijlocul credincioșilor pe care îi păstoresc. De aceea, tema conferinței de astăzi este foarte utilă pentru noi, preoții, fiindcă marii duhovnici ai secolului XX sunt pentru noi repere. Fiecare dintre noi am citit măcar o parte din cărțile pe care le-au scris sau am urmărit cu atenție fragmente din lucrurile frumoase pe care le-au făcut pe parcursul vieții lor. Și de aceea ne bucurăm foarte mult că în cadrul întâlnirii de astăzi a conferinței preoțești de toamnă, Părintele Arhimandrit Teofil a pregătit un referat atât de frumos și de cuprinzător și de folositor pentru noi, preoții din parohiile din Episcopia Maramureșului și Sătmarului.”

Pr. Ciprian Coza, protopopul de Chioar: „Cu binecuvâtarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, astăzi, în conferință de toamnă, ne-am reunit protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde am liturghisit sub protia Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, după care a urmat conferința referitoare la marii duhovnici ai secolului XX. Dacă ar fi să amintim o concluzie comună a celor mai dragi părinți ai noștri, referindu-ne aici la Părintele Nicolae Steinhardt, Părintele Serafim Man și la Preasfințitul Arhiepiscop Justinian Chira, am putea aminti câteva lucruri importante, credința trăită cu bucurie și libertate interioară. Cred că aceste cuvinte se potrivesc celor trei mari duhovnici ai noștri, legați, mai ales sufletește, de ceea ce a însemnat pentru noi, dar mai ales pentru ei, Sfânta Mănăstire de la Rohia. Au trăit credința cu aventura libertății în Hristos, chiar în mijlocul suferinței din închisoare, rugăciunea și ascultarea, în tăcere, cum spunea Părintele Serafim Man, starețul Mănăstirii Rohia, care a fost un model de blândețe, tăcere și rugăciune adâncă. El învăța că adevărata lucrare nu se face prin vorbe multe, ci prin răbdare și smerenie. Viața lui a fost tocmai o dovadă că sfințenia nu are nevoie de zgomot, ci de fidelitate față de Hristos în fiecare clipă. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, vorbind despre dragoste și blândețe părintească față de oameni, zicea că Dumnezeu e mai mult iubire decât judecată. Dumnezeu nu bate, ci Dumnezeu așteaptă, adică Dumnezeu iubește. A fost, fără îndoială, Înaltpreasfințitul nostru un ierarh al inimii, un părinte care i-a învățat pe toți să nu se teamă de Dumnezeu, ci să Îl iubească pe Dumnezeu. Ca și sinteză duhovnicească finală, aș cita că „adevărata credință este iubirea smerită, trăită în libertate și bucurie”. Dumnezeu nu se caută cu mintea, ci cu inima curată, prin rugăciune, tăcere și milă față de oameni. Despre Părintele protopop Fabian Coroian, după 23 de ani de activitate neîntreruptă în această demnitate frumoasă de protopop al Protopopiatului ortodox român Baia Mare, aș aminti că l-a binecuvântat Dumnezeu de a fi ctitor al Protopopiatului Baia Mare datorită faptului că la venirea dânsului la cârma protopopiatului, în urmă cu 23 de ani, protopopiatul Baia Mare nu avea un sediu. Se datorează, fără îndoială, noul sediu al Protopopiatului Baia Mare Părintelui protopop Coroian Fabian.”

Preluare de ștafetă la Baia Mare

Pr. Fabian Coroian, fostul protopop al Băii Mari: „Ziua de astăzi, pentru preoții din protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar, este o zi de importanță deosebită, deoarece ne-am adunat împreună la conferința de toamnă, în care sunt elogiați Sfinții Mărturisitori ai secolului XX. Conferința are un titlu sugestiv și este foarte bine întocmită. Ea este pentru cei mai tineri o formă de învățare a celor ce și-au trăit viața și au păstorit în vremea comunismului, deoarece pastorația sub regimul comunism nu a fost ușoară deloc. De aceea, iată, prin hotărârea înțeleaptă a Sfântului Sinod, au fost canonizați unii mărturisitori ai dreptei credințe care s-au jertfit și și-au pierdut libertatea și apoi viața în temnițele comuniste. Pentru noi, cei de astăzi, trebuie să-i cinstim, să-i venerăm și, totodată, să învățăm din exemplu lor ca să fim propovăduitori și mărturisitori ai dreptei credințe, indiferent de vremuri și de timpuri. Pentru mine personal, după 40 de ani de preoție și 23 de ani în fruntea Protopopiatului Baia Mare, ca al 12-lea protopop în cei 100 de ani de funcționare a protopopiatului Baia Mare, ziua de astăzi este o zi de încheiere a activității mele ca protopop și de predare a ștafetei viitorului protopop, dorindu-i și urându-i putere ca să facă mult mai mult decât eu am reușit să realizez. Am preluat protopopiatul în 1 septembrie 2002, care a fost într-o situație mai deosebită, în sensul în care avea mari datorii, nu avea un sediu de protopopiat. Am reușit ca în activitatea mea, la început, să plătesc toate datoriile care le-a avut protopopiatul și să încercăm să facem în așa fel, printr-o bună organizare și gospodărire a fondurilor protopopiatului, să putem să avem o locație proprie tabulară în Baia Mare. Timp de 86 de ani, până în 2016, protopopiatul nu a avut o locație a lui, funcționând, de obicei, la casa parohială sau în locurile de unde era protopopul. De atunci, odată achiziționând o clădire, am încercat să facem în așa fel încât să avem birouri unde să funcționeze protopopiatul și, totodată, în 2017, am adăugat o sală de conferințe, astfel încât protopopiatul poate să funcționeze în condiții normale și, totodată, conducerea Eparhiei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin să nu mai țină cont de cel care are în casa parohială sediul protopopesc. Poate să schimbe protopopul atunci când crede de cuviință, nu că înainte nu ar fi putut face acest lucru, dar nu mai depinde decât de buna lui gospodărire și buna lui înțelepciune și conducere a instituției. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat sănătate, încercările care au fost să ajung acești ani ai pensionării și, totodată, mulțumesc Preasfințitului Părinte Episcop Iustin care, acum 23 de ani, m-a propus Preasfințitului Justinian, pe atunci titular al Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, ca, în calitatea de inspector eparhial pe care o ocupam, să preiau conducerea Protopopiatului Baia Mare cu indicația că dacă vei putea face ceva vei rămâne, dacă nu vom vedea. Și am reușit, așa cum am spus, să aduc la îndeplinire sarcinile trasate, să dotez protopopiatul cu un sediu în condiții bune de funcționare, să achiziționez pentru necesitățile protopopiatului, în timp, două mașini care acum sunt în stare de funcționare, una nou nouță, și, în același timp, să pun în practică și să duc la îndeplinire toate sarcinile trasate. Mulțumesc lui Dumnezeu! Mulțumesc Preasfințitului Părinte Episcop Iustin care a avut încredere în mine, care a fost alături de mine în acești ani și care m-a ajutat, m-a sfătuit, m-a îndemnat și, dacă a fost cazul, mi-a atras atenția unor lucruri care nu au fost la locul lor spre îndreptarea noastră. Dau slavă lui Dumnezeu, repet, pentru toate! Mulțumesc Preasfințitului Părinte încă o dată! Mulțumesc preoților care au fost alături de mine în acești 23 de ani. Am avut peste 60 de instalări în parohie, am fost la catafalcul a 32 de preoți, dintre care am luat cuvântul la 25 dintre aceștia. Nu a fost ușor, a fost o muncă stresantă, dar când sunt realizări, Dumnezeu este Acela care ne întărește. Rog pe Dumnezeu ca Cel care a venit și va fi instalat în drept protopop să aibă succes să poată face mai multe decât am putut face eu, iar eu să pot să îmi văd de binemeritata pensie, să trăim anii bătrâneții pe care Dumnezeu ni i-a dat fiecăruia. El știe ce are de gând cu noi și anii și vremurile pe care le are în stăpânire. Vă mulțumesc tuturor!”

Pr Ionuț Todorca, noul protopop de Bia Mare: „Preasfințiile Voastre, Preacuvioși și Preacucernici Părinți consilieri și protopopi, Preacucernici Părinți, înainte de toate, dau slavă și aduc mulțumire lui Dumnezeu, Cel ce ne rânduiește pe fiecare, acolo unde el voiește, spre a sluji Lui și oamenilor. Vă mulțumesc, Preasfinția voastră, cu smerenie și dragoste fiască, pentru că mi-ați fost Părinte, pentru că ați avut atâta încredere în mine, în acești 14 ani, de când m-ați luat sub omoforul părintesc al Preasfinției Voastre, prin diferitele ascultări pe care mi le-ați încredințat. Întâi de referent în cadrul Cancelariei Eparhiale, apoi, din 2017, ca secretar eparhial și din 2020 ca și consilier cultural. Acești ani au fost o școală pentru mine, Episcopia mi-a fost a doua familie, iar Preasfinția Voastră nu mi-ați fost doar un ierarh, ci mi-ați fost și un părinte și un dascăl. Și cred că lecția cea mai importantă pe care am învățat-o și care a fost un leit motiv în acești ani, au fost îndemnurile Preasfinției Voastre: Faceți ce mă vedeți pe mine făcând, trebuie să lucrăm mult, repede și bine, că viața e scurtă și nu există nu se poate, ci toate le putem prin Hristos care ne întărește. Mulțumesc, de asemenea, și colegilor din Centrul Eparhial, îi mulțumesc cu smerenie Preasfințitului Părinte Timotei. Împreună am învățat cum trebuie să lucrăm cu dragoste, cu bucurie și cu râvnă pentru Dumnezeu, pentru Biserică și pentru oameni. Părinților din Protopopiatul Baia Mare le încredințez faptul că nu voi fi doar un îndrumător, ci voi fi și un frate, un prieten și un sprijin. Voi căuta să ascult, să îndrum, să corectez unde va trebui și să ajut pe toată lumea ca împreună să chivernisim bine ceea ce Dumnezeu ne-a rânduit fiecăruia, să sporim cât se poate și să păstorim cu multă râvnă poporul lui Dumnezeu. În cele din urmă mă adresez Părintelui protopop Fabian Coroian, mulțumindu-i, în numele întregii preoțimi din Baia Mare, pentru modul pastoral în care ne-a coordonat și inspirat dintr-un titlu pe care Preasfințitul Părinte Iustin l-a dat într-un articol în care evoca personalitatea Înaltpreasfințitului Părinte Justinian, secolul unui ierarh, un ierarh pentru un secol, șu l-aș numi pe Părintele Protopop, la împlinirea unui secol de protopopiat, un protopop de sută. Vă mulțumim, Părinte protopop, și vă rugăm să primiți din partea întregii preoțimi din Baia Mare o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae ca semn al prețuirii noastre, precum și un coș cu flori.”

Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, autorul conferinței: „Ca o concluzie generală, se poate spune că renașterea duhovnicească a secolului XX, atât în Sfântul Munte Athos, cât și în spațiul românesc, demonstrează că Biserica, deși supusă unor transformări istorice, politice și culturale majore, rămâne un organism viu, capabil să transmită mereu lumina credinței și a speranței. Într-o perioadă marcată de războaie, regimuri totalitare și procese accelerate de secularizare, duhovnicii și teologii ortodocși au oferit răspunsuri autentice, ancorate în experiența personală a comuniunii cu Dumnezeu”, se spune în concluzia referatului de către Părintele Arhim. Teofil Pop.

Andrei Fărcaș, redactor la Revista „Graiul Bisericii Noastre”