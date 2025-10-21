Autoritățile băimărene se gândesc la o colaborare cu chinezii, în industria auto

Primăria Baia Mare are planuri mari. Dorește ca orașul să devină un punct de legătură între China și piața europeană în domeniul industriei auto și a tehnologiilor destinate serviciilor publice.

„Este una dintre principalele teme ale discuțiilor pe care le-am purtat cu partenerii noștri chinezi, în cadrul uneia dintre cele mai importante vizite ale delegației noastre, de data aceasta la două dintre cele mai moderne parcuri industriale din regiunea Leshan. Primul obiectiv pe care l-am vizitat a fost Parcul Industrial Alimentar din Districtul Shizhong, alături de domnul Li Peng, secretarul Biroului pentru Știință și Tehnologie din Leshan și echipa de conducere a centrului industrial. O investiție care se întinde pe 3,5 kilometri pătrați, parte din strategia locală de dezvoltare intitulată «Un district – trei parcuri» și dedicată în special susținerii și promovării brandului Leshan Flavor. Am rămas impresionat în primul rând de dimensiunea acestui centru, iar mai apoi de felul în care funcționează. Este, dacă vreți, un oraș în miniatură a cărui unic scop este dezvoltarea industriei alimentare, de la procesarea produselor agricole la producția de condimente, preparate culinare și până la dezvoltarea bucătăriilor centrale. Evident, cu mare accent pe produsele organice produse în provincia Sichuan, recunoscută la nivel internațional pentru cea mai bună gastronomie tradițională din China. Un model de la care avem ce să învățăm, pentru că și Baia Mare, și Maramureșul, și România au o cultură gastronomică bogată, din nefericire prea puțin exploatată”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Parcul Industrial Dongfeng, model de urmat

Al doilea obiectiv vizitat și, poate, cel mai important motor economic al regiunii, a fost Parcul Industrial Dongfeng, în compania lui Zuo Yang, directorul general al parcului și vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie pentru Import și Export din Leshan și a altor reprezentanți din conducere. Este o investiție în valoare de peste 380 de milioane de euro, gândită să acopere fiecare arie a industriei auto moderne. Aici se realizează și etapele de cercetare și proiectare, fabricația și testarea autovehiculelor și a utilajelor, cât și vânzarea și, în final, reciclarea lor. „Am discutat în primă fază despre posibilitatea unor schimburi comerciale în domeniul autovehiculelor și al utilajelor destinate serviciilor publice, în special cele folosite pentru salubrizare și întreținerea spațiilor verzi. Toate aceste mașini și utilaje sunt deja exportate în numeroase țări din Asia și Africa, iar Baia Mare are potențialul să devină un punct de intrare și de distribuție și pentru piața europeană. Avem nevoie de astfel de parteneriate. Avem nevoie să profităm de toate oportunitățile de dezvoltare a orașului nostru, în special din perspectivă economică. Iar rolul nostru, ca administrație, este să susținem mediul de afaceri nu doar prin programe și facilități locale, ci și prin deschiderea unor noi orizonturi de cooperare internațională”, a conchis primarul.