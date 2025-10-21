Bani alocați pentru biserici de lemn din Maramureș

Din bugetul Consiliului Județean Maramureș au fost alocate și în acest an fonduri pentru lucrări urgente de reparații la câteva dintre aceste biserici care se confruntă cu degradări tot mai vizibile.

Unele au acoperișuri care nu mai rezistă, altele se confruntă cu infiltrații care pun în pericol picturi și elemente de patrimoniu inestimabile. Pentru o analiză corectă a solicitărilor primite de la parohii și administrații locale a fost constituită o comisie specială care a stabilit unde se impun lucrări urgente. Astfel, s-a decis alocarea de bani pentru: Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Coaș, Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Hoteni, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Bogdan Vodă, pentru elaborarea documentației tehnice la Biserica greco-catolică „Neprihănita Zămislire” din Seini. Suma totală alocată este de 200.000 de lei, provenită din fondurile destinate cultelor religioase, direcționată către aceste intervenții urgente.