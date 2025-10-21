Ce proiecte importante vor fi dezbătute în ședința de CL Baia Mare?

Joi, 23 octombrie 2025, de la ora 11, în sala Europa din sediul primăriei Baia Mare va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului. Aleșii băimăreni vor avea de lucru serios, deoarece pe ordinea de zi figurează 47 de proiecte de hotărâre.

Printre cele mai importante se numără cele referitoare la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în fază de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Parking suprateran Câmpul Tineretului”, strada Câmpul Tineretului, nr. 1, Municipiul Baia Mare”; organizarea evenimentului „Iarna băimăreană”, în perioada 28 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026; conferirea post – mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Baia Mare” doctorului Iuliu Morar (Mandel). Ordinea de zi cuprinzând proiectele de hotărâre ce urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local poate fi consultată pe site-ul www.baiamare.ro.