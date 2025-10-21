Nume sonore din Maramureș în „lista rușinii” datornicilor la Stat, publicată de ANAF

„Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat lista instituțiilor și companiilor publice care înregistrează datorii la bugetul de stat. La 31 august 2025, suma totală a restanțelor acumulate depășea 582,9 milioane de lei, potrivit datelor oficiale. În total, sunt 511 companii și instituții care au datorii la bugetul de stat, iar valoarea totală se ridică la 582.901.355 lei”, titrează digi24.ro.

În listă se regăsesc nume interesante din Maramureș. Acum, rămâne de văzut cât e de rușinoasă lista în sine sau dacă există cauze mai puțin cunoscute ce au dus aici. E neclar, cât e vină, delăsare sau subfinanțare, dar lista e palpabilă.

Pe locul 28 din lista națională se află DGASPC Maramureș, cu 2,95 milioane lei datorii fiscale. Se alătură, pe locul 66, primăria Târgu Lăpuș, cu 896.370 lei. Apoi orașul Ulmeni cu 830.602. Pe locul 77 vine Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, cu 787.771 lei. Urmează alte primării cu datorii la Stat, printre care Săpânța, Vișeu de Sus, dar și Direcția de servicii publice Maramureș sau Spitalul Oră­șenesc Vișeu de Sus. Cu datorii sub 500.000 de lei apar alte comune, cum ar fi Șișești, Petrova, Bârsana, Fărcașa, orașul Cavnic, comunele Coroieni, Lăpuș, Recea, Rona de Jos, deja la sume sub 100.000 lei. Prezența Maramureșului se încheie cu comuna Bicaz cu 58.393 lei datorie sau cu Unitatea de asistență medico-social Târgu Lăpuș.

Încă o dată, e discutabil în ce măsură e o listă a rușinii instituției ori a Statului, dar cert este că cifrele/sumele vorbesc numai de datoriile la bugetul de Stat, la acestea se adaugă alte datorii spre furnizori și alte firme din economia reală.