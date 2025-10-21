Primarul din Târgu Lăpuș a vizitat „un oraș smart” din Germania

O delegație din România a fost prezentă zilele trecute în Germania, într-o vizită organizată de ADR Nord-Vest împreună cu Camera de Comerț Româno-Germană, alături de reprezentanți ai unor orașe din regiunea noastră.

„Am venit să vedem cu ochii noștri cum arată în realitate un oraș smart, nu în teorie, ci în viața de zi cu zi. Am început cu o vizită la KUHN GmbH, unde deșeurile devin resurse, iar apa e tratată cu tehnologii de ultimă generație. Apoi, la Mann­heim, am discutat cu firme care pun în practică idei mari: de la mobilitate inteligentă, la digitalizare și eficiență energetică. Ce am găsit aici e fix ce ne dorim și noi acasă: colaborare între autorități și firme, proiecte care pornesc din idei bune și ajung să schimbe viața oamenilor în bine. Învățăm din ce funcționează și aducem acasă, pentru orașe mai curate, mai rapide, mai smart și mai aproape de oameni”, au explicat reprezentanții ADR Nord-Vest. Din delegație a făcut parte și Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.