S-a semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar-Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, a anunțat marți Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Antreprenorul are la dispoziție 720,48 milioane de lei și doi ani pentru finalizarea acestui nou drum de mare viteză, în lungime de 10,83 km.

Contractul pentru execuția lucrărilor este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Drumul Expres Oar-Satu Mare denumit „Someș Expres” va avea 2 benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv două noduri rutiere, două parcări și un Centru de Întreținere și Control (CIC).

Drumul va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și, în zona localității de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

(sursa: Mediafax)