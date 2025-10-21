Tânăr decedat la Viile Apei

Luni seara, în jurul orei 21.40, poliţiştii Serviciului Rutier şi cei ai Serviciului Criminalistic au intervenit în localitatea Viile Apei, după ce au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie.

Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că la volanul autoturismului implicat în accident se afla un tânăr de 23 de ani, din Viile Apei. În timp ce conducea un autoturism pe D.J. 109 I, dinspre Seini spre Negreşti Oaş, într-o curbă la dreapta, autoturismul ar fi părăsit partea carosabilă prin stânga şi a intrat în coliziune frontală cu structura de beton care marchează intrarea în judeţul Maramureş. Ulterior impactului, autoturismul s-a răsturnat în albia pârâului La Holta.

Conducătorul auto se afla singur în autoturism. Acesta a rămas încarcerat, iar decesul a fost constatat de către echipajul SMURD care a intervenit la faţa locului.

A fost întocmit dosar penal şi sub coordonarea procurorului se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.