Turiști germani, cuceriți de frumusețea și tradițiile Borșei

Un grup de turiști din Germania, de la două firme de construcții, au venit la invitația borșeanului Mihali Cătălin să descopere meleagurile natale ale colegului lor. Timp de trei zile, oaspeții s-au bucurat de o experiență autentică, îmbinând tradițiile locale cu aventura montană.

În prima zi, turiștii au urcat cu telescaunul spre Runc, unde au fost întâmpinați cu un prânz tradițional la stână, în mijlocul naturii. Au vizitat Cascada Cailor – un loc de poveste – și s-au răsfățat cu un „balmoș desert” savuros, plin de arome care spune totul despre bogăția gastronomică a locului. Seara a fost una cu adevărat specială: o cină tradițională, în acordurile muzicii și dansurilor populare oferite de Ansamblul Folcloric „Cercănelul”. Atmosfera a fost completată de un foc de tabără. Cea de-a doua zi le-a adus o nouă aventură – o călătorie cu mocănița pe Valea Vaserului, prin peisajele spectaculoase ale Munților Maramureșului, o experiență care i-a purtat înapoi în timp și le-a oferit prilejul de a simți farmecul autentic al locului. Ultima zi a început cu o plimbare cu telegondola, o vizită la lacul de acumulare și o primire călduroasă la „ApresSki Cota 1633”, unde au fost întâmpinați cu pălincă îndulcită, după obiceiul locului. Turiștii au continuat cu o vizită la primărie, unde au descoperit istoria și dezvoltarea localității Borșa, apoi au pornit într-un „safari” pe drumurile pitorești din împrejurimi. La Mănăstirea Pietroasa au servit prânzul în liniștea locului. Ziua a continuat cu vizite la Cascada Runc, Corabia Runc, vâltoarea Izvor și la punctul panoramic din capătul străzii Mioriței, de unde Borșa se dezvăluie privirii ca o adevărată poveste. Cei veniți ca oaspeți au plecat ca prieteni – cu inimile pline, cu amintiri de neuitat și cu promisiunea că se vor întoarce în Borșa, acest colț de Rai al Maramureșului.