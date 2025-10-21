Vișeu de Sus, exemplu în implementarea investițiilor finanțate prin PNRR

În timp ce, la nivel național, sute sau chiar mii de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost suspendate sau reziliate din diverse motive, Primăria Orașului Vișeu de Sus spune că a reușit să ducă la bun sfârșit toate proiectele asumate prin acest program ambițios.

Astfel, au fost 17 contracte de finanțare implementate cu succes, peste 30 de milioane de euro investiți în comunitate, iar rezultatul, unul mulțumitor: 20 de blocuri reabilitate energetic; 4 grădinițe, 2 școli și 1 liceu modernizate; o pistă pentru biciclete finalizată; 6 stații de încărcare pentru vehicule electrice montate și funcționale. Cu un grad de realizare de 100% pentru toate proiectele, Vișeu de Sus demonstrează că atunci când există viziune, seriozitate și muncă în echipă, rezultatele se văd! „Aceste investiții nu înseamnă doar clădiri modernizate sau infrastructură nouă — ele înseamnă un oraș mai curat, mai eficient energetic, mai prietenos cu mediul și mai confortabil pentru toți locuitorii”, au spus oficialii Primăriei Vișeu de Sus.