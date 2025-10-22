A început Caravana Atelierelor la Muzeul Satului

Caravana Atelierelor a pornit la drum și în acest an, iar prima activitate din cadrul atelierului „Toamna în satul bunicilor” a avut loc alături de elevii clasei a IV-a, înv. Diana Moldovan, de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Baia Mare.

Cu ajutorul muzeografului, Gabriela Filip, elevii au fost transpuși într-o călătorie etnografică prin lumea satului de altădată, aceștia descoperind obiective care pot fi vizitate într-un muzeu al satului, componența unei gospodării, a unei case tradiționale și a școlilor de pe vremea bunicilor și străbunicilor lor. Activitatea a continuat cu prezentarea obiceiurilor de toamnă din lumea satului, cu discuții referitoare la cum arătau odinioară jucăriile copiilor și cu punerea în practică a unui atelier de realizare a păpușilor din pă­nuși. La final, elevii au fost încântați de rezultatul muncii lor și dornici de a ajunge să viziteze Muzeul Satului din Baia Mare.