Primăria Bârsana a semnat ordinul de începere a lucrărilor și a predat amplasamentul către firma care va executa lucrările de modernizare a străzilor din localitate în zona Valea Muntelui.
„Este un pas important pentru comunitatea noastră! Ne dorim ca, prin acest proiect, să îmbunătățim infrastructura rutieră, să creștem siguranța și confortul locuitorilor din Bârsana. Acest pas este dovada unei munci intense, susținute și a perseverenței noastre. A fost un drum lung, dar rezultatele încep să se vadă. În perioada următoare vom anunța și stadiul de implementare a proiectelor care vizează alte străzi din comuna noastră”, a spus Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.
A început modernizarea străzilor în Bârsana
