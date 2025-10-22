A început modernizarea străzilor în Bârsana

Primăria Bârsana a semnat ordinul de începere a lucrărilor și a predat amplasamentul către firma care va executa lucrările de modernizare a străzilor din localitate în zona Valea Muntelui.

„Este un pas important pentru comunitatea noastră! Ne dorim ca, prin acest proiect, să îmbunătățim infras­tructura rutieră, să creștem siguranța și confortul locuitorilor din Bârsana. Acest pas este dovada unei munci intense, susținute și a perseverenței noastre. A fost un drum lung, dar rezultatele încep să se vadă. În perioada următoare vom anunța și stadiul de implementare a proiectelor care vizează alte străzi din comuna noastră”, a spus Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.