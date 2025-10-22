Academia de Șah Maramureș, de trei ori pe podium la Campionatul Național

Campionatul Național de șah rapid și blitz pentru juniori s-a desfășurat la finele săptămânii precedente în stațiunea Amara. Academia de Șah Maramureș a avut în concurs 14 participanți (dublu legitimați la LPS Satu Mare, CSȘ Târgu Mureș și CS Carpați Sinaia). Șahiștii „Academiei” au revenit acasă cu o medalie de argint și două de bronz.

În grupa U8, Iosif Negrea (6 ani) a acumulat 3,5 puncte, respectiv 2,5. Un excelent punct de plecare pentru mezinul delegației de la Academia de Șah Maramureș, dat fiind că acesta a fost pentru Iosif primul Campionat Național individual.

Teodora Pintea (F8) a fost în cursa pentru medalii la ambele probe, dar înfrângerile din ultima rundă, atât la rapid, cât și la blitz, au dus-o pe locurile 6, respectiv 5.

În grupa cea mai numeroasă din concurs (U10), au concurat pentru Academia de Șah Maramureș Matei Liga, Viktor Szabó și Eric Fodor. La șah rapid, Matei a condus aproape tot turneul, dar înfrângerea din ultima rundă l-a obligat să se mulțumească cu medalia de argint. Viktor a avut, de asemenea, un parcurs bun, obținând locul 7 (cu 5 puncte). Eric a avut un start excelent, dar un finiș nu la fel de bun. La proba de blitz, cei trei nu au fost la fel de iuți ca de obicei: 4 puncte pentru Matei și Viktor, 2,5 puncte Eric.

O altă grupă foarte competitivă a fost cea de U12, unde pentru academia din Maramureș au evoluat Alex Pașca, Patrick Dunca și Răzvan Popa. La rapid, Patrick a ocupat locul 4, Alex a strâns 4,5 puncte și Răzvan 3. La blitz, Patrick a obținut 5 puncte, iar Alex și Răzvan 3,5.

Sara Șunea și Aida Szász au concurat la grupa F14. Sara a cucerit medalia de bronz la blitz și a terminat pe locul 4 la rapid. Aida a acumulat 3, respectiv 3,5 puncte.

În grupa de U14, au luat startul inclusiv patru maeștri FIDE. Andrei Năsui a avut un rezultat de excepție la rapid, cucerind medalia de bronz. Ștefan Butuza și Marius Tătar (+80 puncte ELO) au avut și ei un turneu bun, clasându-se pe locurile 9 și 10. La blitz, Marius a terminat pe locul 5. Andrei a încheiat pe locul 11.

Maia Moldovan (F16) a obținut două locuri 4, fiind foarte aproape de o medalie (a pierdut în ultima rundă la ambele probe).