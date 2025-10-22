Burse în China pentru elevii băimăreni

Elevii băimăreni vor putea studia, cu bursă, la unul dintre cele mai performante colegii din China. Subiectul a fost abordat de autorităţile băimărene în cadrul celei de-a doua vizite importante a delegației din Baia Mare, de data aceasta la Colegiul Tehnic și Profesional Leshan.

„Performanța nu ține, însă, din păcate, doar de săli de clasă renovate, mobilier nou și materiale didactice. E nevoie de viziune pe termen lung. Ceva ce am descoperit aici, la partenerii noștri chinezi, care pregătesc nu doar specialiști în asistență medicală, farmacie, producție inteligentă și management turistic. Ci pun accent pe implicarea mediului de afaceri în educație și formarea elevilor în parteneriat cu întreprinderile. Exact ceea ce ne dorim să realizăm și noi, în special la Liceul Tehnologic „Transilvania”, unde nu demult am finalizat campusul, o investiție de peste 50 de milioane de lei din bugetul local”, a afirmat primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş.

Alesul băimărean a mai arătat, după vizita efectuată în China”, că există în plan un parteneriat internaţional prin intermediul căruia elevilor băimăreni li se vor oferi oportunități reale de a se dezvolta și specializa în diverse arii de activitate care aici nu sunt poate la fel de prezente pe cât ar fi nevoie. „Ca de exemplu, studenții Colegiului din Leshan se pregătesc atât în domeniul roboticii, a noilor tehnologii, cât și inclusiv în vânzarea de produse pe platforme precum Amazon. Și, foarte important, mai mult de­cât să vândă, învață cum să promoveze eficient produsele locale”, au adăugat oficialii Primăriei Baia Mare.